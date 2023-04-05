Комендантську годину на Великдень у столиці не скасують

Цитата

"У ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Деталі

Він закликав поставитися до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. "Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - наголосив Попко.

Доповнення

Під час комендантської години заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки, нагадали у КМДА.