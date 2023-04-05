Комендантский час на Пасху в столице не отменят

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"В ночь на Пасху, 16 апреля комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы. Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

Он призвал отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью. "Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончании комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие", - подчеркнул Попко.

Дополнение

Во время комендантского часа запрещено: находиться на улице и в общественных местах; перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком, напомнили в КГВА.