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Пасха в Киеве: в скольких храмах будет праздничная служба

Пасха в Киеве: в скольких храмах будет праздничная служба

Киев • УНН

 • 1338078 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. 16-го апреля религиозный праздник Воскресения Господне (Пасха) будет отмечаться в 163-х культовых сооружениях города Киева, сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

В КГВА привели детали относительно праздничных служб по конфессиям:

  • Православная церковь Украины (ПЦУ): 48 храмов
  • Украинская православная церковь (УПЦ): 109 храмов
  • Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ): 5 храмов
  • Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ): 1 храм

Наибольшее количество храмов, где будут праздновать Воскресение Христово в Дарницком районе столицы – 25 храмов. Меньше всего – в Соломенском районе – 8.

Праздничные молебны запланированы вечером 15.04.2023 и с утра 16.04.2023:

  • 15.04.2023 - в период с 15.00 до 23.00 ч.
  • 16.04.2023 - в период с 05.00 до 18.00 ч.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал киевлян по возможности посмотреть богослужения онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook.

Цитата

«Если же все же решите пойти в храм – заботьтесь о безопасности и безопасности! Избегайте больших скоплений людей. И не забывайте, что в стране продолжается война. Угрозы не исчезли. Так что помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности направляйтесь в ближайшее укрытие. Жизнь каждого украинца - наивысшее сокровище! Нам еще вместе восстанавливать мир в Украине после нашей Победы!», - отметил Сергей Попко.

Напомним

Комендантский час на Пасху в столице не отменят.

На Пасху в Киеве дополнительно будет дежурить более тысячи полицейских.

Украинские Национальные Новости

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