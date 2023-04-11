На Великдень у Києві додатково чергуватиме понад тисяча поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві для підтримання правопорядку під час святкування Великодня буде залучено понад 1000 поліцейських та близько 120 представників добровольчого формування територіальної громади. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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"Під час святкування Воскресіння Господнього у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Так, для підтримання правопорядку Національна поліція України задіє понад 1000 поліцейських та близько 120 представників ДФТГ. Разом із патрульною поліцією вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", - повідомив Попко.
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За його словами, крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.
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"Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва. Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00",- зазначив Попко.
Він наголосив, що загрозу провокацій чи ворожих ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає.
Окрім того, Попко повідомив, що у Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах.
"За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня. 15.04.2023 вечірні молебні проведуть в період з 15.00 до 23.00 год. А 16.04.2023 заплановані ранкові молебні - в період з 05.00 до 18.00 год", - зазначив Попко.
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