Правоохоронці посилять заходи безпеки на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Правоохоронці посилять заходи безпеки на час святкувань Великодня, комендантську годину не скасовуватимуть. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олесій Білошицький в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Цитата
"Під час святкувань Великодня будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення Богослужінь, зібрання вірян, будуть підвищені заходи безпеки. Будуть створені спеціальні тимчасові моніторингові центри, щоб не допустити правопорушень і вчасно відреагувати на ті чи інші події", - повідомив він.
Деталі
Білошицький також зауважив, що у Великодню ніч буде діяти комендантська година, на більшості територій вона триває з 00:00 по 05:00. Він додав, що охочі послухати служіння зможуть долучитися до заходів онлайн.
Нагадаємо
На Великдень ранкову літургію в Успенському соборі проведе в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій. Митрополит Епіфаній служитиме з 23:00 у Свято-Михайлівському соборі.