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Правоохранители усилят меры безопасности на Пасху

Правоохранители усилят меры безопасности на Пасху

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правоохранители усилят меры безопасности на время празднования Пасхи, комендантский час отменять не будут. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Олесей Билошицкий в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Во время празднования Пасхи будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения Богослужений, собрания верующих, будут повышены меры безопасности. Будут созданы специальные временные мониторинговые центры, чтобы не допустить правонарушений и вовремя отреагировать на те или иные события", - сообщил он.

Детали

Билошицкий также отметил, что в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час, на большинстве территорий он длится с 00:00 по 05:00. Он добавил, что желающие послушать служения смогут присоединиться к мероприятиям онлайн.

Напомним

На Пасху утреннюю литургию в Успенском соборе проведет и.о. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Митрополит Епифаний будет служить с 23:00 в Свято-Михайловском соборе.

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