В ПЦУ уточнили, що на Великдень Епіфаній служитиме у Свято-Михайлівському соборі

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У пресслужбі уточнили, що ранкову літургію в Успенському соборі на Великдень проведе в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій. Зазначається, що митрополит Епіфаній служитиме з 23:00 у Свято-Михайлівському соборі.

Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру. Він зауважив, що ПЦУ виступає не за виселення монахів з території заповідника, а щоб "дух "руського мира" тут не панував".