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Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі

Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі

Київ • УНН

 • 886079 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Цитата

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — зазначив Епіфаній.

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — сказав Епіфаній.

На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній: "танці в час посту під стінами Лаври - лише сприяють ворогам"

Доповнення

Сьогодні, 9 квітня Митрополит Епіфаній святив вербу у Києво-Печерській Лаврі.

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