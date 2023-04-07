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Вербу у Києво-Печерській Лаврі цього року буде святити Митрополит Епіфаній

Вербу у Києво-Печерській Лаврі цього року буде святити Митрополит Епіфаній

Київ • УНН

 • 1300794 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. ПЦУ запрошує вірян на службу у Вербну неділю, 9 квітня, на 9 годині ранку в Трапезномий храм Лаври, де Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе Божественну літургію, пише УНН з посиланням на сайт ПЦУ.

Цитата

"З нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим, у Вербну неділю, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Початок богослужіння в неділю, 9 квітня, о 9 годині ранку.

На сайті зазначається, що "Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ", та окропить освяченою водою гілля верби, що віряни принесуть з собою. 

В пресслужбі ПЦУ попросили "з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом".

Богослужіння транслюватиметься на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній: "танці в час посту під стінами Лаври - лише сприяють ворогам"

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