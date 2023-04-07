Вербу у Києво-Печерській Лаврі цього року буде святити Митрополит Епіфаній

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"З нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим, у Вербну неділю, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври", - йдеться в повідомленні.

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Початок богослужіння в неділю, 9 квітня, о 9 годині ранку.

На сайті зазначається, що "Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ", та окропить освяченою водою гілля верби, що віряни принесуть з собою.

В пресслужбі ПЦУ попросили "з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом".

Богослужіння транслюватиметься на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ.

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