Вербу в Киево-Печерской Лавре в этом году будет святить Митрополит Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. ПЦУ приглашает верующих на службу в Вербное воскресенье, 9 апреля, на 9 часов утра в Трапезный храм Лавры, где Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет Божественную литургию, пишет УНН со ссылкой на сайт ПЦУ.
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"По случаю праздника Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры", - говорится в сообщении.
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Начало богослужения в воскресенье, 9 апреля, в 9 часов утра.
На сайте отмечается, что "Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ", и окропит освященной водой ветви вербы, которые верующие принесут с собой.
В пресс-службе ПЦУ попросили "с пониманием отнестись к возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением".
Богослужение будет транслироваться на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ.
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