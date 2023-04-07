Вербу в Киево-Печерской Лавре в этом году будет святить Митрополит Епифаний

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"По случаю праздника Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры", - говорится в сообщении.

Детали

Начало богослужения в воскресенье, 9 апреля, в 9 часов утра.

На сайте отмечается, что "Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ", и окропит освященной водой ветви вербы, которые верующие принесут с собой.

В пресс-службе ПЦУ попросили "с пониманием отнестись к возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением".

Богослужение будет транслироваться на страницах ПЦУ и Митрополита Епифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ.

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