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Епіфаній: "танці в час посту під стінами Лаври - лише сприяють ворогам"

Епіфаній: "танці в час посту під стінами Лаври - лише сприяють ворогам"

Київ • УНН

 • 2542478 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній під час недільної проповіді зауважив, що Києво-Печерська Лавра - це святиня і біля неї треба поводитися зважено, і підкреслив, що Лавру хочуть звільнити не від монахів чи студентів, а від омани «русского міра», пише УНН.

Деталі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав вірян в недільній проповіді у Михайлівському соборі зберігати зваженість, "бути мудрими, не вдаватися до злих дій навіть заради доброї мети". Підреслюючи, що вороги України хотіли би розпалити серед народу "релігійне протистояння", в той час як Українська Церква "прагне досягти порозуміння та єдності церковної".

Цитата

"Саме тому, і це є наша свідома позиція та рішення, ми терпеливо працюємо задля мирного оновлення української Лаври. Супротивники дуже хотіли би подати події навколо Лаври як міжконфесійну боротьбу, видати себе за мучеників. Але ми робимо все від нас залежне, щоб їхні плани не здійснилися", - пояснив Митрополит.

"Ми хочемо звільнити Лавру не від монахів чи студентів навчального закладу, а від омани «русского міра» та від служіння чужоземному кесарю, якого дотеперішні лаврські очільники бояться і шанують більше, ніж Бога. Ми закликаємо всіх, хто справді любить і шанує Лавру – звільнитися від кайданів «русского міра» та єднатися, разом з нами будувати єдину Помісну Церкву, як це визначене канонічним порядком і засвідчено в Томосі про автокефалію", - наголосив Епіфаній.

Митрополит також звернувся до громадськості, застерігаючи, що "осуджуючи «русскій мір» не слід зневажати святість самої Лаври" – духовної святині, до якої слід ставитися з повагою.

"Відкидаючи фанатизм прихильників «русского міра» не слід вдаватися до зневаги над самою вірою. Танці в час посту під стінами Лаври чи інші подібні дії лише сприяють ворогам – не слід допускати такого", - додав Епіфаній.

Також він повідомив, що керувати Лаврою та її оновленням доручено співслужителю отцю Авраамію, як "постриженику обителі Печерської". Та анонсував оголошення розкладу служіння в Лаврі найближчим часом, тому попросив слідкувати за повідомленнями.

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