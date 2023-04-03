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Епифаний: "танцы во время поста под стенами Лавры - лишь способствуют врагам"

Епифаний: "танцы во время поста под стенами Лавры - лишь способствуют врагам"

Киев • УНН

 • 2542476 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний во время воскресной проповеди отметил, что Киево-Печерская Лавра - это святыня и возле нее надо вести себя взвешенно, и подчеркнул, что Лавру хотят освободить не от монахов или студентов, а от заблуждения «русского мира», пишет УНН.

Детали

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал верующих в воскресной проповеди в Михайловском соборе сохранять взвешенность, "быть мудрыми, не прибегать к злым действиям даже ради доброй цели". Подчеркивая, что враги Украины хотели бы разжечь среди народа "религиозное противостояние", в то время как Украинская Церковь "стремится достичь взаимопонимания и единства церковного".

Цитата

"Именно поэтому, и это наша сознательная позиция и решение, мы терпеливо работаем ради мирного обновления украинской Лавры. Противники очень хотели бы подать события вокруг Лавры как межконфессиональную борьбу, выдать себя за мучеников. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы их планы не осуществились", - пояснил Митрополит.

"Мы хотим освободить Лавру не от монахов или студентов учебного заведения, а от заблуждения «русского мира» и от служения чужеземному кесарю, которого нынешние лаврские руководители боятся и почитают больше, чем Бога. Мы призываем всех, кто действительно любит и уважает Лавру – освободиться от оков «русского мира» и объединиться, вместе с нами строить единую Поместную Церковь, как это определено каноническим порядком и засвидетельствовано в Томосе об автокефалии", - подчеркнул Епифаний.

Митрополит также обратился к общественности, предостерегая, что "осуждая «русский мир» не следует презирать святость самой Лавры" – духовной святыни, к которой следует относиться с уважением.

"Отвергая фанатизм сторонников «русского мира» не следует предаваться пренебрежению над самой верой. Танцы во время поста под стенами Лавры или другие подобные действия лишь способствуют врагам – не следует допускать такого", - добавил Епифаний.

Также он сообщил, что руководить Лаврой и ее обновлением поручено сослужителю отцу Авраамию, "как постриженику обители Печерской". И анонсировал объявление расписания служения в Лавре в ближайшее время, поэтому попросил следить за сообщениями.

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