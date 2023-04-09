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Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре

Епифаний проведет службу на Пасху в Киево-Печерской Лавре

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Цитата

"Это вызывает некоторые трудности, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но скорее всего после комендантского часа утром", — отметил Епифаний.

Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не господствовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", — сказал Епифаний.

По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

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Дополнение

Сегодня, 9 апреля Митрополит Епифаний освятил вербу в Киево-Печерской Лавре.

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