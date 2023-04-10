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В ПЦУ уточнили, что на Пасху Епифаний будет служить в Свято-Михайловском соборе

В ПЦУ уточнили, что на Пасху Епифаний будет служить в Свято-Михайловском соборе

Киев • УНН

 • 863935 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Митрополит Епифаний будет служить с 23:00 в Свято-Михайловском соборе, сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

В пресс-службе уточнили, что утреннюю литургию в Успенском соборе на Пасху проведет и.о. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Отмечается, что митрополит Епифаний будет служить с 23:00 в Свято-Михайловском соборе.

О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но скорее всего после комендантского часа утром", - отметил Епифаний.

Напомним

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру. Он отметил, что ПЦУ выступает не за выселение монахов с территории заповедника, а чтобы "дух "русского мира" здесь не царил".

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