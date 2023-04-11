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На Пасху в Киеве дополнительно будет дежурить более тысячи полицейских

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве для поддержания правопорядка во время празднования Пасхи будет привлечено более 1000 полицейских и около 120 представителей добровольческого формирования территориальной общины. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

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"Во время празднования Воскресения Господня в столице Украины будут задействованы все необходимые меры безопасности. Так, для поддержания правопорядка Национальная полиция Украины задействует более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТГ. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", - сообщил Попко.

Детали

По его словам, кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

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"Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00",- отметил Попко.

Он отметил, что угрозу провокаций или вражеских ракетных обстрелов в этот день никто не снимает.

Кроме того, Попко сообщил, что в Киеве праздничные молебны запланированы в 163-х культовых сооружениях.

"По предварительному графику, храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля. 15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15.00 до 23.00 часов. А 16.04.2023 запланированы утренние молебны - в период с 05.00 до 18.00 часов", - отметил Попко.

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