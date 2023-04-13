В Иерусалиме церкви раскритиковали ограничения власти на Пасху

Детали

Священнослужители Иерусалима заявляют, что израильская полиция накладывает "жесткие и ненужные ограничения" на доступ к важному православному пасхальному ритуалу. По их словам, количество людей, которые могут присутствовать на субботней церемонии схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня, ограничено до 1 800 человек, по сравнению с 10 000 в прошлом году.

Полиция, которая контролирует безопасность в Восточном Иерусалиме, заявляет, что обеспечивает безопасность и свободу вероисповедания.

Из-за ограничений священники призывают христиан игнорировать ограничения.

"Мы проведем церемонию и приглашаем всех, кто желает поклоняться вместе с нами, - сказал отец Маттеос Сиопсис из Греческой Православной Церкви.

Дополнение

Призыв к местным христианам и иностранным паломникам может привести к хаосу в Старом городе. Сейчас там полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты.

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