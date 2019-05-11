В Японії стався землетрус середньої потужності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Землетрус магнітудою 4,9 бала стався в суботу в районі протоки між японськими островами Кюсю і Сікоку. Загрози цунамі немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Метеорологічне управління Японії.
Даних про жертви і руйнування не надходило, транспорт і комунальні служби працюють в звичайному режимі.
Осередок землетрусу знаходився на глибині 40 км під дном моря в протоці Бунго між островами Кюсю і Сікоку.
Нагадаємо, щонайменше, дві людини постраждали на південно-західному острові Кюсю в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,3.