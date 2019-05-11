В Японии произошло землетрясение средней мощности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе пролива между японскими островами Кюсю и Сикоку. Угрозы цунами нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало, транспорт и коммунальные службы работают в обычном режиме.
Очаг землетрясения находился на глубине 40 км под дном моря в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку.
Напомним, по меньшей мере, два человека пострадали на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего там в пятницу сильного землетрясения магнитудой 6,3.