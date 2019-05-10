В результате землетрясения в Японии пострадали два человека

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82200 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104450 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106024 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130202 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113170 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138824 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

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В результате землетрясения в Японии пострадали два человека

В результате землетрясения в Японии пострадали два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. По меньшей мере, два человека пострадали на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего там в пятницу сильного землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, в городе Ойта 79-летний мужчина упал с 2,5-метровой лестницы в своем саду и получил серьезные ушибы головы. 40-летняя женщина в городе Кирисима также получила травмы, которые потребовали госпитализации.

В городе Миядзаки в результате землетрясения поврежден водопровод, сейчас его работу восстанавливают. На юге острова Кюсю также есть обрывы линий электропередачи, без электроэнергии временно оказались примерно 1,7 тыс. семей.

В то же время сообщений о крупных разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало. Атомные станции на острове работают в нормальном режиме.

Напомним, эпицентр землетрясения, произошедшего в 8:48 (2:48 мск), находился на глубине 20 км у побережья префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

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