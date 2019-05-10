В результате землетрясения в Японии пострадали два человека

По данным телеканала, в городе Ойта 79-летний мужчина упал с 2,5-метровой лестницы в своем саду и получил серьезные ушибы головы. 40-летняя женщина в городе Кирисима также получила травмы, которые потребовали госпитализации.

В городе Миядзаки в результате землетрясения поврежден водопровод, сейчас его работу восстанавливают. На юге острова Кюсю также есть обрывы линий электропередачи, без электроэнергии временно оказались примерно 1,7 тыс. семей.

В то же время сообщений о крупных разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало. Атомные станции на острове работают в нормальном режиме.

Напомним, эпицентр землетрясения, произошедшего в 8:48 (2:48 мск), находился на глубине 20 км у побережья префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.