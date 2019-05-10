В Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 стався в п'ятницю на південному сході острова Кюсю. Було оголошено про загрозу цунамі, але попередження швидко зняли, повідомляє телеканал NHK, передає УНН.
Відомостей про жертви, руйнування, збої в роботі комунальних або транспортних систем не надходило.
Осередок землетрусу залягав на глибині 20 км в районі префектури Міядзакі на південному сході острова Кюсю.
В результаті землетрусу атомні станції на острові Кюсю не постраждали. Про це, як передає NHK, повідомило керівництво діючої на острові енергетичної компанії Kyushu Electric Power.
За його даними, збоїв в роботі АЕС або витоків радіоактивних речовин не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 5,1 у курильського острова Шикотан