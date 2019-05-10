В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждения быстро сняли, сообщает телеканал NHK, передает УНН.
Сведений о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.
В результате землетрясения атомные станции на острове Кюсю не пострадали. Об этом, как передает NHK, сообщило руководство действующей на острове энергетической компании Kyushu Electric Power.
По его данным, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.
Напомним, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в курильского острова Шикотан