В Японии произошло мощное землетрясение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 99499 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104363 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133887 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113766 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139222 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144854 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130271 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130325 просмотра

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу на юго-востоке острова Кюсю. Было объявлено об угрозе цунами, но предупреждения быстро сняли, сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Сведений о жертвах, разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

В результате землетрясения атомные станции на острове Кюсю не пострадали. Об этом, как передает NHK, сообщило руководство действующей на острове энергетической компании Kyushu Electric Power.

По его данным, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Напомним, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в курильского острова Шикотан

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