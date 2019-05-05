Землетрус магнітудою 5,1 стався у курильського острова Шикотан
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сейсмологи зафіксували в суботу землетрус магнітудою 5,1 у курильського острова Шикотан. Такі дані наводить Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), повідомляє УНН.
Поштовхи зафіксували о 16.40 за часом UTC (всесвітній координований час) (19.40 за Києвом). Епіцентр стихії знаходився в 63 км на південь від острова Шикотан. Осередок залягав на глибині 20 км. Даних про руйнування і жертви не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
За даними ГУ МНС Росії по Сахалінській області, землетрус магнітудою 5,9 було зафіксовано в Південно-Курильську. Осередок залягав на глибині 50 км.
В кінці квітня на японському острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,4.