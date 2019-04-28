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Сильний землетрус сколихнув префектуру Хоккайдо в Японії

Сильний землетрус сколихнув префектуру Хоккайдо в Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У неділю, за даними Японського метеорологічного агентства, в північній префектурі Хоккайдо в Японії стався землетрус магнітудою 5,6 бала, передає УНН, посилаючись на Xinhua.

Поштовх, який стався о 2:25 за місцевим часом, був зосереджений в районі Токачи-Чіхо Намбу в самій північній префектурі Японії, з епіцентром у 42,5 градуси північної широти і 142,9 градуси східної довготи.

Метеорологічне агентство повідомило, що землетрус стався на глибині 110 км, але в зв'язку з цим повідомленням не було попереджень.

Як повідомляє місцева влада, а також місцеві ЗМІ, повідомлень про серйозні пошкодження або травми в результаті землетрусу не надходило.

Як повідомляв УНН, 25 квітня на півострові Пелопоннес на півдні Греції стався землетрус.

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