Сильний землетрус сколихнув префектуру Хоккайдо в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У неділю, за даними Японського метеорологічного агентства, в північній префектурі Хоккайдо в Японії стався землетрус магнітудою 5,6 бала, передає УНН, посилаючись на Xinhua.
Поштовх, який стався о 2:25 за місцевим часом, був зосереджений в районі Токачи-Чіхо Намбу в самій північній префектурі Японії, з епіцентром у 42,5 градуси північної широти і 142,9 градуси східної довготи.
Метеорологічне агентство повідомило, що землетрус стався на глибині 110 км, але в зв'язку з цим повідомленням не було попереджень.
Як повідомляє місцева влада, а також місцеві ЗМІ, повідомлень про серйозні пошкодження або травми в результаті землетрусу не надходило.
Як повідомляв УНН, 25 квітня на півострові Пелопоннес на півдні Греції стався землетрус.