У результаті землетрусу в Японії постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Щонайменше, дві людини постраждали на південно-західному острові Кюсю в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
За даними телеканалу, в місті Ойта 79-річний чоловік впав з 2,5-метрової драбини в своєму саду і отримав серйозні удари голови. 40-річна жінка в місті Кірісіма також отримала травми, які потребували госпіталізації.
У місті Міядзакі в результаті землетрусу пошкоджено водопровід, зараз його роботу відновлюють. На півдні острова Кюсю також є обриви ліній електропередачі, без електроенергії тимчасово опинилися приблизно 1,7 тис. сімей.
У той же час повідомлень про великі руйнування, збої в роботі комунальних або транспортних систем не надходило. Атомні станції на острові працюють в нормальному режимі.
Нагадаємо, епіцентр землетрусу, який стався о 8:48 (2:48 за київським часом), залягав на глибині 20 км біля узбережжя префектури Міядзакі на південному сході острова Кюсю.