В уряді пояснили, чому запроваджують масочний режим та нагадали про відповідальність за порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З 6 квітня запроваджується обов’язкове перебування в захисній масці або респіраторі у громадських місцях - у Департаменті комунікацій з громадськістю Кабінету міністрів роз’яснили причини такого рішення, повідомляє УНН.
“Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується”, — повідомили у Департаменті.
Водночас там нагадали, що порушників режиму можуть оштрафувати.
“За порушення правил карантину — штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність”, — пояснили в уряді.
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
Водночас у Департаменті зауважили, що установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах.
“Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів”, — додали у Департаменті.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.