В правительстве объяснили, почему вводят масочный режим и напомнили об ответственности за нарушение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С 6 апреля вводится обязательное пребывание в защитной маске или респираторе в общественных местах - в Департаменте связей с общественностью Кабинета министров разъяснили причины такого решения, сообщает УНН.
"Это нужно ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирования окружающих. Когда маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается", - сообщили в Департаменте.
В то же время там напомнили, что нарушителей режима могут оштрафовать.
"За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - пояснили в правительстве.
Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.
В то же время в Департаменте отметили, что учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах.
"Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей", - добавили в Департаменте.
Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.
Как сообщал, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.