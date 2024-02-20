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В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки

В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки

Київ • УНН

 • 25268 перегляди

Міністерство фінансів України оприлюднило Матрицю реформ, що містить понад 200 умов у ключових секторах економіки для моніторингу прогресу України у впровадженні реформ.

Україна продовжує впроваджувати реформи, - у Міністерстві Фінансів України оголосили про Матрицю Реформ, яка слугуватиме аналітичним інструментом для моніторингу виконання всіх запланованих заходів. У документі визначено близько 230 рекомендацій у співпраці з міжнародними партнерами, більше половини зазначених умов є унікальними, передає УНН.

Міністерство фінансів України публікує презентацію Матриці Реформ станом на 14 лютого 2024 року

– ідеться у повідомленні.

Документ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах економіки. Також обіцяють, що Матриця слугуватиме аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів.

Впровадження заходів з реформування України має відбуватись максимально ефективно, зазначають у профільному відомстві, вказуючи, що Матриця Реформ є "живим" інструментом, який буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, - зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у січні ВВП країни, згідно з оцінкою Мінекономіки, зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із заступником міністра фінансів Японії Масато Канда, щоб обговорити фінансову співпрацю.

Нафтогаз спільно з Японією модернізуватиме ТЕЦ та розвиватиме зелені проєкти20.02.24, 05:58 • 30275 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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