В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки

Україна продовжує впроваджувати реформи, - у Міністерстві Фінансів України оголосили про Матрицю Реформ, яка слугуватиме аналітичним інструментом для моніторингу виконання всіх запланованих заходів. У документі визначено близько 230 рекомендацій у співпраці з міжнародними партнерами, більше половини зазначених умов є унікальними, передає УНН.

Міністерство фінансів України публікує презентацію Матриці Реформ станом на 14 лютого 2024 року – ідеться у повідомленні.

Документ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах економіки. Також обіцяють, що Матриця слугуватиме аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів.

Впровадження заходів з реформування України має відбуватись максимально ефективно, зазначають у профільному відомстві, вказуючи, що Матриця Реформ є "живим" інструментом, який буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, - зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.

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