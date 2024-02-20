В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики
Киев • УНН
Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.
Украина продолжает внедрять реформы, - в Министерстве Финансов Украины объявили о Матрице Реформ, которая будет служить аналитическим инструментом для мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий. В документе определено около 230 рекомендаций в сотрудничестве с международными партнерами, более половины указанных условий являются уникальными, передает УНН.
Министерство финансов Украины публикует презентацию Матрицы Реформ по состоянию на 14 февраля 2024 года
Документ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах экономики. Также обещают, что Матрица будет служить аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий.
Внедрение мероприятий по реформированию Украины должно происходить максимально эффективно, отмечают в профильном ведомстве, указывая, что Матрица Реформ является "живым" инструментом, который будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, - в частности в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США и тому подобное.
Напомним,
УНН сообщал, что в январе ВВП страны, согласно оценке Минэкономики, вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов Японии Масато Канда, чтобы обсудить финансовое сотрудничество.
Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты20 февраля 2024, 03:58 • 28174 просмотра
В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики
Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.
Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос
Большинство американцев считают вторжение россии в Украину важным для национальных интересов США, причем демократы и старшие американцы считают это более важным, чем республиканцы и младшие американцы.
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.
Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни
Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил новые тендеры на поставку продовольствия в Вооруженные Силы, против него и новой команды Ммнистерства обороны началась информационная атака, вероятно, со стороны компаний, которые ранее были монополистами.
Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни
Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни, погибших во время революции 2014 года, и подчеркнула, что Украина станет членом Европейского Союза.
В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы
Ален Берсе, бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, прибыл в Киев, чтобы сосредоточиться на роли СЕ в поддержке Украины против российской агрессии.
Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция
Российские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданские объекты, но обошлось без жертв.
Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения
Два детских сада и школа в Херсонской области были повреждены в результате ночного обстрела российскими войсками.
В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж
Высокий суд Великобритании отклонил жалобу на планы строительства дорожного тоннеля вблизи объекта Всемирного наследия Стоунхендж, позволив продолжить реализацию проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на опасения, что он может нанести необратимый ущерб.