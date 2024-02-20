В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Украина продолжает внедрять реформы, - в Министерстве Финансов Украины объявили о Матрице Реформ, которая будет служить аналитическим инструментом для мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий. В документе определено около 230 рекомендаций в сотрудничестве с международными партнерами, более половины указанных условий являются уникальными, передает УНН.

Министерство финансов Украины публикует презентацию Матрицы Реформ по состоянию на 14 февраля 2024 года - говорится в сообщении.

Документ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах экономики. Также обещают, что Матрица будет служить аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий.

Внедрение мероприятий по реформированию Украины должно происходить максимально эффективно, отмечают в профильном ведомстве, указывая, что Матрица Реформ является "живым" инструментом, который будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, - в частности в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США и тому подобное.

Напомним,

УНН сообщал, что в январе ВВП страны, согласно оценке Минэкономики, вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов Японии Масато Канда, чтобы обсудить финансовое сотрудничество.

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