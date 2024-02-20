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В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 08:53  •  22632 просмотра

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Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.

Украина продолжает внедрять реформы, - в Министерстве Финансов Украины объявили о Матрице Реформ, которая будет служить аналитическим инструментом для мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий. В документе определено около 230 рекомендаций в сотрудничестве с международными партнерами, более половины указанных условий являются уникальными, передает УНН.

Министерство финансов Украины публикует презентацию Матрицы Реформ по состоянию на 14 февраля 2024 года

- говорится в сообщении.

Документ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах экономики. Также обещают, что Матрица будет служить аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий.

Внедрение мероприятий по реформированию Украины должно происходить максимально эффективно, отмечают в профильном ведомстве, указывая, что Матрица Реформ является "живым" инструментом, который будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, - в частности в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США и тому подобное.

Напомним,

УНН сообщал, что в январе ВВП страны, согласно оценке Минэкономики, вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов Японии Масато Канда, чтобы обсудить финансовое сотрудничество.

Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты20 февраля 2024, 03:58 • 28174 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаПолитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки
The government presented the Reform Matrix, which includes more than 200 conditions in key sectors of the economy
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В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.

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