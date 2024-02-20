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Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты

Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 03:58  •  15756 просмотра

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Группа Нафтогаз подписала меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации своих тепловых электростанций и разработке совместного ветроэнергетического проекта.

Группа Нафтогаз заключила меморандумы с двумя японскими компаниями для модернизации ТЭЦ и развития совместного проекта в сфере ветровой энергии. Подписание состоялось по случаю Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио, сообщили в Нафтогазе, передает УНН.

Детали

Японская корпорация Sumitomo Corporation (SC) поможет провести технико-экономическое обоснование модернизации систем теплоснабжения в Украине при поддержке правительства Японии.

SC также будет способствовать привлечению финансирования от японских государственных финансовых учреждений.

ТЭЦ в Украине и особенно те, что были переданы Нафтогазу, строились давно и имеют крайне устаревшую материальную базу. Мы очень заинтересованы в их модернизации с использованием передовых японских технологий. Это важное сотрудничество, которое, как мы надеемся, приведет к реальным инфраструктурным проектам

отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Установка ветровых турбин мощностью 1 МВт предусмотрена вторым меморандумом, который Группа Нафтогаз подписала с японской компанией Komaihaltec.

Турбины должны быть установлены на одном из объектов Группы.

Этот проект - часть нашего движения в достижении полной углеродной нейтральности. Он позволит заместить энергию из традиционных источников, которую потребляет объект, чистой ветровой энергией. Мы надеемся, что проект оправдает возложенные на него ожидания, и мы сможем распространить опыт также на другие объекты Группы

сообщил Алексей Чернышев.

Дополнение

Sumitomo - это крупная японская промышленная и торговая группа компаний, которая имеет диверсифицированные бизнес-интересы в различных отраслях по всему миру. Имеет более 400-летнюю историю. Общие активы группы оцениваются примерно в 90 миллиардов долларов США.

Komaihaltec - это японская компания, которая специализируется на производстве ветровых турбин и другого оборудования для возобновляемой энергетики.

Сервисы Нафтогаза возобновили работу после масштабной кибератаки28 января 2024, 16:07 • 60452 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
naftogazНафтогаз
tokioТокио
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
Нафтогаз спільно з Японією модернізуватиме ТЕЦ та розвиватиме зелені проєкти
Naftogaz will modernize CHP plants and develop green projects together with Japan
Новости по теме

Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты

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