Нафтогаз спільно з Японією модернізуватиме ТЕЦ та розвиватиме зелені проєкти

Група Нафтогаз уклала меморандуми з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії. Підписання відбулось з нагоди Конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо, повідомили в Нафтогазі, передає УНН.

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Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії.

SC також сприятиме залученню фінансування від японських державних фінансових установ.

ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані Нафтогазу, будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені у їх модернізації із використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємось, призведе до реальних інфраструктурних проєктів

Встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який Група Нафтогаз підписала з японською компанією Komaihaltec.

Турбіни мають бути встановлені на одному з об’єктів Групи.

Цей проєкт – частина нашого руху у досягненні повної вуглецевої нейтральності. Він дозволить замістити енергію з традиційних джерел, яку споживає обʼєкт, чистою вітровою енергією. Ми сподіваємось, що проєкт виправдає покладені на нього очікування, й ми зможемо поширити досвід також на інші об'єкти Групи