Нафтогаз спільно з Японією модернізуватиме ТЕЦ та розвиватиме зелені проєкти
Київ • УНН
Група Нафтогаз підписала меморандуми з двома японськими компаніями щодо модернізації своїх теплових електростанцій та розробки спільного вітроенергетичного проекту.
Група Нафтогаз уклала меморандуми з двома японськими компаніями для модернізації ТЕЦ та розвитку спільного проєкту у сфері вітрової енергії. Підписання відбулось з нагоди Конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо, повідомили в Нафтогазі, передає УНН.
Деталі
Японська корпорація Sumitomo Corporation (SC) допоможе провести техніко-економічне обґрунтування модернізації систем теплопостачання в Україні за підтримки уряду Японії.
SC також сприятиме залученню фінансування від японських державних фінансових установ.
ТЕЦ в Україні та особливо ті, що були передані Нафтогазу, будувались давно й мають вкрай застарілу матеріальну базу. Ми дуже зацікавлені у їх модернізації із використанням передових японських технологій. Це важлива співпраця, яка, як ми сподіваємось, призведе до реальних інфраструктурних проєктів
Встановлення вітрових турбін потужністю 1 МВт передбачено другим меморандумом, який Група Нафтогаз підписала з японською компанією Komaihaltec.
Турбіни мають бути встановлені на одному з об’єктів Групи.
Цей проєкт – частина нашого руху у досягненні повної вуглецевої нейтральності. Він дозволить замістити енергію з традиційних джерел, яку споживає обʼєкт, чистою вітровою енергією. Ми сподіваємось, що проєкт виправдає покладені на нього очікування, й ми зможемо поширити досвід також на інші об'єкти Групи
Доповнення
Sumitomo – це велика японська промислова і торгова група компаній, яка має диверсифіковані бізнес-інтереси в різних галузях по всьому світу. Має понад 400-річну історію. Загальні активи групи оцінюються приблизно у 90 мільярдів доларів США.
Komaihaltec – це японська компанія, яка спеціалізується на виробництві вітрових турбін та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.
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