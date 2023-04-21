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В управлінні Генштабу ЗСУ розповіли про роботу пошукових груп зниклих і полонених військових

В управлінні Генштабу ЗСУ розповіли про роботу пошукових груп зниклих і полонених військових

Київ • УНН

 • 680837 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України формують групи пошуку та евакуації зниклих та полонених військовослужбовців, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. З початку війни цим групам, зокрема, вдалося знайти менше ніж 500 тіл загиблих українських бійців, і понад 500 тіл російських окупантів, повідомив на круглому столі у Military Media Center начальник управління полковник Володимир Лямзін, передає УНН.

Деталі

Лямзін розповів, що з початку повномасштабного вторгнення рф у складі управління з'явилися підрозділи пошукової роботи та репатріаційних заходів. Їх завданням є збір та узагальнення даних щодо обставин зникнення або потрапляння у полон військовослужбовців ЗСУ. Також вони ведуть бази й інтерактивні карти.

"Наш підрозділ як структурний підрозділ Генерального штабу виконує ці завдання у постійній і дуже ефективній взаємодії з усіма причетними до цього процесу структурами, які функціонують в Україні: Службою безпеки, Координаційним штабом, Офісом уповноваженого і міжнародними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного хреста", - пояснив полковник.

За його словами, далі організовується пошукова робота, під час якої формуються групи пошуку та евакуації. До складу цих груп входять військовослужбовці ЗСУ та представники певних визначених громадських об’єднань, які мають досвід роботи на місцевості, досвід поводження з тілами загиблих. Утому числі до складу входять фахівці-кінологи, додав Лямзін.

"Всі фахівці проходять необхідну підготовку, вивчають основи тактичної медицини, основи протимінної діяльності, питання судової археології та норм міжнародного гуманітарного права...  Учасники цих пошукових груп, до яких входять виключно військовослужбовці та представники громадських організацій, які офіційно з нами співпрацюють, наразі можуть виконувати завдання там, куди не можуть дістатися групи, сформовані Офісом уповноваженого", - зауважив полковник.

Це пов'язано з тим, продовжив він, що є певна безпекова ситуація, а військовослужбовці більш підготовлені і можуть висуватися "безпосередньо на лінію зіткнення, туди, де небезпечно залучати цивільних фахівців".

Цитата

"З початку повномасштабного вторгнення по 20 квітня цього року трохи менше півтисячі тіл наших загиблих були знайдені, і трохи більше ніж півтисячі тіл окупантів було зібрано і доставлено до визначених місць зберігання. Відпрацьовано майже 600 локацій, це цілий складний комплекс заходів", - поінформував Лямзін.

Нагадаємо

За минулий тиждень Україна повернула із російського полону 230 українців.

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