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В управлении Генштаба ВСУ рассказали о работе поисковых групп пропавших и пленных военных

В управлении Генштаба ВСУ рассказали о работе поисковых групп пропавших и пленных военных

Киев • УНН

 • 680836 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины формируют группы поиска и эвакуации пропавших и пленных военнослужащих, которые работают непосредственно на линии соприкосновения. С начала войны этим группам, в частности, удалось найти менее 500 тел погибших украинских бойцов, и более 500 тел российских оккупантов, сообщил на круглом столе в Military Media Center начальник управления полковник Владимир Лямзин, передает УНН.

Детали

Лямзин рассказал, что с начала полномасштабного вторжения рф в составе управления появились подразделения поисковой работы и репатриационных мероприятий. Их задачей является сбор и обобщение данных об обстоятельствах исчезновения или попадания в плен военнослужащих ВСУ. Также они ведут базы и интерактивные карты.

"Наше подразделение как структурное подразделение Генерального штаба выполняет эти задачи в постоянном и очень эффективном взаимодействии со всеми причастными к этому процессу структурами, которые функционируют в Украине: Службой безопасности, Координационным штабом, Офисом уполномоченного и международными организациями, такими как Международный комитет Красного креста", - пояснил полковник.

По его словам, далее организуется поисковая работа, в ходе которой формируются группы поиска и эвакуации. В состав этих групп входят военнослужащие ВСУ и представители определенных общественных объединений, которые имеют опыт работы на местности, опыт обращения с телами погибших. В том числе в состав входят специалисты-кинологи, добавил Лямзин.

"Все специалисты проходят необходимую подготовку, изучают основы тактической медицины, основы противоминной деятельности, вопросы судебной археологии и норм международного гуманитарного права...  Участники этих поисковых групп, в которые входят исключительно военнослужащие и представители общественных организаций, которые официально с нами сотрудничают, сейчас могут выполнять задачи там, куда не могут добраться группы, сформированные Офисом уполномоченного", - отметил полковник.

Это связано с тем, продолжил он, что есть определенная ситуация с безопасностью, а военнослужащие более подготовлены и могут выдвигаться "непосредственно на линию соприкосновения, туда, где опасно привлекать гражданских специалистов".

Цитата

"С начала полномасштабного вторжения по 20 апреля этого года чуть менее полтысячи тел наших погибших были найдены, и чуть более полтысячи тел оккупантов были собраны и доставлены в определенные места хранения. Отработано почти 600 локаций, это целый сложный комплекс мероприятий", - проинформировал Лямзин.

Напомним

За прошедшую неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев.

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