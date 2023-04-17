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230 українців повернули з полону рф за минулий тиждень - ГУР

230 українців повернули з полону рф за минулий тиждень - ГУР

Київ • УНН

 • 505836 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулий тиждень Україна повернула із російського полону 230 українців, що є "справді добрим результатом" командної роботи Координаційного штабу, команди Офісу Президента, розповів в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає УНН.

Цитата

"Це справжнє диво, але за цим дивом, звичайно, стоїть велика копітка робота. Робота важка, тому що мова йде про, як би це не важко було говорити, певну взаємодію із окупантами, із державою-агресором, стосовно обмінів. З державою, яка нехтує міжнародним правом, яка здебільшого не цінує життя навіть власних військових і громадян. Тим не менш, Україна використовує всі інструменти для того, щоб повертати своїх. І ось за тиждень, що минув, це, власне, 230 повернутих людей", - сказав Юсов.

Деталі

Юсов додав, що наразі "ми не можемо обговорювати" деталі обміну, однак вони "будуть відомі уже після перемоги, і після того, як останній полонений повернеться додому".

"Але зараз ми розуміємо, що робота триває, і чекаємо на наступні новини і наступні обміни. Вони обов’язково будуть. Кожен має повернутися", - підсумував представник ГУР.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 16 березня повідомив, що в кілька етапів у межах великого обміну полоненими з рф вдалося повернути 130 осіб.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повертаються 92 військовослужбовці Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.

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