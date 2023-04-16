У Координаційному штабі повідомили деталі великого обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ще 130 українських оборонців вдалося визволити з російського полону на Великдень. Всього ж за останні тижні Україна повернула 230 воїнів. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили деталі обміну, пише УНН.
Як повідомили у КШППВ, до дому повертаються 92 військовослужбовця Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.
Цитата
«Усі врятовані Захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині», - повідомили у штабі.
48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік.
«За минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців», - додали у КШППВ.