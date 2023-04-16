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В Координационном штабе сообщили детали большого обмена

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Еще 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена на Пасху. Всего же за последние недели Украина вернула 230 воинов. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили детали обмена, пишет УНН.

Как сообщили в КШППВ, домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Цитата

«Все спасенные Защитники – рядовые и сержанты. Большинство из освобожденных воинов защищали Украину на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также на Запорожье, Херсонщине, Луганщине», - сообщили в штабе.

48 из 130 освобожденных сегодня защитников считались пропавшими без вести. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута. Самому старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.

«За прошедшую неделю команде Координационного штаба удалось освободить из неволи врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных Защитников на родной земле и не прекращаем усилий для освобождения всех пленных украинцев», - добавили в КШППВ.

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