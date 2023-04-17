230 украинцев вернули из плена рф за прошедшую неделю - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшую неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев, что является "действительно хорошим результатом" командной работы Координационного штаба, команды Офиса Президента, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.
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"Это настоящее чудо, но за этим чудом, конечно, стоит большая кропотливая работа. Работа тяжелая, потому что речь идет о, как бы это ни трудно было говорить, определенном взаимодействии с оккупантами, с государством-агрессором, относительно обменов. С государством, которое пренебрегает международным правом, которое в основном не ценит жизнь даже собственных военных и граждан. Тем не менее, Украина использует все инструменты для того, чтобы возвращать своих. И вот за прошедшую неделю это, собственно, 230 возвращенных людей", - сказал Юсов.
Детали
Юсов добавил, что сейчас "мы не можем обсуждать" детали обмена, однако они "будут известны уже после победы, и после того, как последний пленный вернется домой".
"Но сейчас мы понимаем, что работа продолжается, и ждем следующих новостей и следующих обменов. Они обязательно’обязательно будут. Каждый должен вернуться", - подытожил представитель ГУР.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 16 марта сообщил, что в несколько этапов в раках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек.
Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.
По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, Координационный штаб ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек.