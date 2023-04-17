230 украинцев вернули из плена рф за прошедшую неделю - ГУР

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"Это настоящее чудо, но за этим чудом, конечно, стоит большая кропотливая работа. Работа тяжелая, потому что речь идет о, как бы это ни трудно было говорить, определенном взаимодействии с оккупантами, с государством-агрессором, относительно обменов. С государством, которое пренебрегает международным правом, которое в основном не ценит жизнь даже собственных военных и граждан. Тем не менее, Украина использует все инструменты для того, чтобы возвращать своих. И вот за прошедшую неделю это, собственно, 230 возвращенных людей", - сказал Юсов.

Детали

Юсов добавил, что сейчас "мы не можем обсуждать" детали обмена, однако они "будут известны уже после победы, и после того, как последний пленный вернется домой".

"Но сейчас мы понимаем, что работа продолжается, и ждем следующих новостей и следующих обменов. Они обязательно’обязательно будут. Каждый должен вернуться", - подытожил представитель ГУР.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 16 марта сообщил, что в несколько этапов в раках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек.

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, Координационный штаб ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек.