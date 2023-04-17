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230 украинцев вернули из плена рф за прошедшую неделю - ГУР

230 украинцев вернули из плена рф за прошедшую неделю - ГУР

Киев • УНН

 • 505836 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшую неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев, что является "действительно хорошим результатом" командной работы Координационного штаба, команды Офиса Президента, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Цитата

"Это настоящее чудо, но за этим чудом, конечно, стоит большая кропотливая работа. Работа тяжелая, потому что речь идет о, как бы это ни трудно было говорить, определенном взаимодействии с оккупантами, с государством-агрессором, относительно обменов. С государством, которое пренебрегает международным правом, которое в основном не ценит жизнь даже собственных военных и граждан. Тем не менее, Украина использует все инструменты для того, чтобы возвращать своих. И вот за прошедшую неделю это, собственно, 230 возвращенных людей", - сказал Юсов.

Детали

Юсов добавил, что сейчас "мы не можем обсуждать" детали обмена, однако они "будут известны уже после победы, и после того, как последний пленный вернется домой".

"Но сейчас мы понимаем, что работа продолжается, и ждем следующих новостей и следующих обменов. Они обязательно’обязательно будут. Каждый должен вернуться", - подытожил представитель ГУР.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 16 марта сообщил, что в несколько этапов в раках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек.

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, Координационный штаб ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек.

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