В рамках великого обміну полоненими в Україну вдалося повернути 130 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В кілька етапів у раках великого обміну полоненими з рф вдалося повернути 130 осіб. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі, пише УНН.
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«Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.
Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…
Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках», - повідомив Єрмак.
Керівник Офісу президента наголосив, що завдання – повернути всіх.