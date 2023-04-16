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В рамках великого обміну полоненими в Україну вдалося повернути 130 осіб

В рамках великого обміну полоненими в Україну вдалося повернути 130 осіб

Київ • УНН

 • 898910 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. В кілька етапів у раках великого обміну полоненими з рф вдалося повернути 130 осіб. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Телеграмі, пише УНН.

Цитата

«Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…

Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках», - повідомив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що завдання – повернути всіх.

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