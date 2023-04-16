В рамках большого обмена пленными в Украину удалось вернуть 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В несколько этапов в раках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Телеграме, пишет УНН.
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«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в течение последних дней в несколько этапов.
Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ…
Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях», - сообщил Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задача – вернуть всех.