В рамках большого обмена пленными в Украину удалось вернуть 130 человек

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«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в течение последних дней в несколько этапов.

Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ…

Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях», - сообщил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задача – вернуть всех.