В Умані підтверджено чотири нові випадки коронавірусу, серед них - немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Умані Черкаської області офіційно підтверджено 4 нові випадки інфікування коронавірусом, у тому числі, одна дитина 6 місяців. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій, передає УНН.
"COVID-19 наступає! +4 офіційно підтверджених (одна дитина 6 місяців)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 10:00 28 березня у Черкаській області було виявлено 3 випадки коронавірусу.
Загалом по Україні станом на 22:00 28 березня уже підтверджено 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.