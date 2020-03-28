В Умани подтверждены четыре новых случая коронавируса, среди них - грудной ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Умани Черкасской области официально подтверждены 4 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе, один ребенок 6 месяцев. Об этом заявил на своей странице в Facebook мэр Умани Александр Цебрий, передает УНН.
"COVID-19 наступает! +4 официально подтвержденных (один ребенок 6 месяцев)", говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 10:00 28 марта в Черкасской области было выявлено 3 случая коронавируса.
В целом по Украине по состоянию на 22:00 28 марта уже подтверждено 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.