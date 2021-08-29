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В Умані на Рош га-Шана за правопорядком стежитимуть понад пів сотні патрульних

В Умані на Рош га-Шана за правопорядком стежитимуть понад пів сотні патрульних

Київ • УНН

 • 20838 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Умані Черкаської області на Рош га-Шана понад пів сотні патрульних нестимуть службу у місцях компактного проживання і паломництва брацлавських хасидів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національної поліції.

Цитата:

"Понад пів сотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей під час святкувань Рош га-Шана", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники місцевого громадського формування "Штурм".

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко та заступник начальника превентивної діяльності місцевої поліції Василь Козиненко провели інструктаж й зазначили на дотриманні законності, правил безпеки та ввічливого ставлення до громадян.

Після закінчення інструктажу поліцейські відбули по місцях несення служби.

"Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані, і наразі правоохоронці несуть службу в посиленому режимі", - зазначили в Нацполіції.

Додамо

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

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