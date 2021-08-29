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В Умани на Рош ха-Шана за правопорядком будут следить более полусотни патрульных

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В Умани Черкасской области на Рош ха-Шана более полсотни патрульных будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.

Цитата:

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители местного общественного формирования "Штурм".

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности местной полиции Василий Козиненко провели инструктаж и сделали акцент на соблюдении законности, правил безопасности и вежливом отношении к гражданам.

После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - отметили в Нацполиции.

Добавим

В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тысяч хасидов.

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