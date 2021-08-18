На праздновании Рош га-Шана в Умани ожидается 50 тысяч хасидов

КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тысяч хасидов. Об этом шла речь во время встречи Председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Михаэла Бродского, повидомяе УНН со ссылкой на пресс-служб Нацполиции.



