На праздновании Рош га-Шана в Умани ожидается 50 тысяч хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тысяч хасидов. Об этом шла речь во время встречи Председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Михаэла Бродского, повидомяе УНН со ссылкой на пресс-служб Нацполиции.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что по информации полиции, в этом году в Умань ожидается прибытие около 50 000 хасидов для празднования Рош га-Шана.
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"И сейчас наша главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы".
Господин Посол Михаэль Бродский отметил налаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.
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"Полицейские Израиля приезжают сюда для помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. И благодаря вашей работе и профессионализму мы можем приезжать на празднование Рош Га-долг каждый год".
Глава полиции Украины также добавил, что одновременно пока усилено присутствие правоохранителей в аэропортах:
"Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник".
Контекст
Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.
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