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На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікується 50 тисяч хасидів

На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікується 50 тисяч хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів. Про це йшлося під час зустрічі Голови Нацполіції України Ігоря Клименка та Надзвичайного та Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаела Бродського, повідомяє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції. 

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що за інформацією поліції, у цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шану.

Цитата:

“І зараз наше головне завдання — щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які траплятимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення службі”.

Пан Посол Міхаел Бродський відзначив налагоджену роботу між поліцейськими України та Ізраїлю за досвідом попередніх років.

Цитата:

“Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди задля допомоги, проте ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність. І завдяки вашій роботі та професіоналізму ми маємо змогу приїздити на святкування Рош Га-шану кожного року”.

Глава поліції України також додав, що водночас наразі посилено присутність правоохоронців в аеропортах:

“Ми працюємо разом із прикордонною, міграційною службою для того, щоб люди могли заїхати та у безпеці відзначити свято”.

Контекст

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паломникам на свято Рош га-Шана роз'яснили нові правила в'їзду в Україну

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