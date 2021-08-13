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Паломникам на свято Рош га-Шана роз'яснили нові правила в'їзду в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вказали іноземним паломникам для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана на нові правила в'їзду в Україну у зв’язку з пандемією, пише УНН.

Деталі

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України та один з таких документів:

  • негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19;
  • іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

“У разі відсутності вищевказаних документів (поліс страхування COVID-19 та/або негативного результату тестування на COVID-19, документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації) та у разі неможливості встановлення або відмови від встановлення мобільного додатка "Вдома" особою, яка підлягає самоізоляції, такій особі буде відмовлено у перетині державного кордону України”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

До слова, в Умані завершують підготовку до приймання прочан-хасидів, які восени приїдуть святкувати юдейський Новий рік Рош га-Шана.

Щоб на тлі коронавірусної хвороби свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва на період карантину, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

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