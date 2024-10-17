В "Укренерго" пояснили, як погода впливає на ситуацію в енергосистемі України
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомляє про значне збільшення частки сонячної енергетики в загальному енергобалансі України. Українців просять використовувати потужні електроприлади вдень через залежність генерації від погодних умов.
Після останніх російських ударів по українській енергетиці у загальному енергобалансі України значно зросла часта СЕС. Саме тому українців просять переносити користування потужними електроприладами на денний період. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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У компанії пояснили, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла. При цьому частки інших видів генерації знизилися через наслідки російських обстрілів. Водночас загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) останнім часом збільшилася.
Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому за однакової температури у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний – власники дахових СЕС самі забезпечують власні потреби
Енергетики підкреслили, що тепер погода суттєво впливає на генерацію.
Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти16.10.24, 11:25 • 61838 переглядiв
Не всі про це знають, але навіть у ясний літній день коефіцієнт корисної дії сонячних панелей відчутно нижчий від номіналу, якщо температура повітря при цьому – висока. Втрати генерації СЕС через спеку складають близько 5%
Фахівці наголошують, що чим похмуріший день – тим менше променів досягає поверхні сонячних панелей. Ефективність роботи СЕС у ясну і хмарну погоду може відрізнятись у кілька разів.
З цієї ж причини та через різну тривалість світлового дня є кількаразова різниця й у продуктивності СЕС улітку та взимку
В Укренерго наголосили: оскільки температура повітря й надалі знижуватиметься, заклик використовувати потужні прилади в сонячні години залишається актуальним.
Нагадаємо
Раніше міністр енергетики заявив про необхідність розвитку атомної та альтернативної енергетики в Україні. За його словами атомна енергетика забезпечуватиме базову генерацію, а альтернативна - пікові навантаження.