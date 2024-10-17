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В "Укренерго" пояснили, як погода впливає на ситуацію в енергосистемі України

Київ • УНН

 • 11144 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомляє про значне збільшення частки сонячної енергетики в загальному енергобалансі України. Українців просять використовувати потужні електроприлади вдень через залежність генерації від погодних умов.

В "Укренерго" пояснили, як погода впливає на ситуацію в енергосистемі України

Після останніх російських ударів по українській енергетиці у загальному енергобалансі України значно зросла часта СЕС. Саме тому українців просять переносити користування потужними електроприладами на денний період. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

У компанії пояснили, що частка СЕС у загальному енергобалансі України за останні роки суттєво зросла. При цьому частки інших видів генерації знизилися через наслідки російських обстрілів. Водночас загальна потужність встановлених сонячних панелей (промислових і побутових) останнім часом збільшилася.

Реагуючи на російський енергетичний терор, значна кількість домогосподарств і бізнесу встановили у себе сонячні панелі. Тому за однакової температури у сонячний день споживання зараз відчутно нижче, ніж у хмарний – власники дахових СЕС самі забезпечують власні потреби

- кажуть в "Укренерго".

Енергетики підкреслили, що тепер  погода суттєво впливає на генерацію.

Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти16.10.24, 11:25 • 61838 переглядiв

Не всі про це знають, але навіть у ясний літній день коефіцієнт корисної дії сонячних панелей відчутно нижчий від номіналу, якщо температура повітря при цьому – висока. Втрати генерації СЕС через спеку складають близько 5%

- розповіли у компанії.

Фахівці наголошують, що чим похмуріший день – тим менше променів досягає поверхні сонячних панелей. Ефективність роботи СЕС у ясну і хмарну погоду може відрізнятись у кілька разів.

З цієї ж причини та через різну тривалість світлового дня є кількаразова різниця й у продуктивності СЕС улітку та взимку

В Укренерго наголосили: оскільки температура повітря й надалі знижуватиметься, заклик використовувати потужні прилади в сонячні години залишається актуальним.

Нагадаємо

Раніше міністр енергетики заявив про необхідність розвитку атомної та альтернативної енергетики в Україні. За його словами атомна енергетика забезпечуватиме базову генерацію, а альтернативна - пікові навантаження.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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