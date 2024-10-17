В «Укрэнерго» объяснили, как погода влияет на ситуацию в энергосистеме Украины
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщает о значительном увеличении доли солнечной энергетики в общем энергобалансе Украины. Украинцев просят использовать мощные электроприборы днем из-за зависимости генерации от погодных условий.
После последних российских ударов по украинской энергетике в общем энергобалансе Украины значительно возросла доля СЭС. Именно поэтому украинцев просят переносить пользование мощными электроприборами на дневной период. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
В компании объяснили, что доля СЭС в общем энергобалансе Украины за последние годы существенно выросла. При этом доли других видов генерации снизились из-за последствий российских обстрелов. В то же время общая мощность установленных солнечных панелей (промышленных и бытовых) в последнее время увеличилась.
Реагируя на российский энергетический террор, значительное количество домохозяйств и бизнеса установили у себя солнечные панели. Поэтому при одинаковой температуре в солнечный день потребление сейчас ощутимо ниже, чем в облачный - владельцы крышных СЭС сами обеспечивают собственные нужды
Энергетики подчеркнули, что теперь погода существенно влияет на генерацию.
Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты16 октября 2024, 08:25 • 61313 просмотров
Не все об этом знают, но даже в ясный летний день коэффициент полезного действия солнечных панелей ощутимо ниже номинала, если температура воздуха при этом - высокая. Потери генерации СЭС из-за жары составляют около 5%
Специалисты отмечают, что чем пасмурнее день - тем меньше лучей достигает поверхности солнечных панелей. Эффективность работы СЭС в ясную и облачную погоду может отличаться в несколько раз.
По этой же причине и из-за разной продолжительности светового дня есть несколько разница и в производительности СЭС летом и зимой
В Укрэнерго отметили: поскольку температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться, призыв использовать мощные приборы в солнечные часы остается актуальным.
Напомним,
Ранее министр энергетики заявил о необходимости развития атомной и альтернативной энергетики в Украине. По его словам атомная энергетика будет обеспечивать базовую генерацию, а альтернативная - пиковые нагрузки.