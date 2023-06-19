У цьому році більш ніж кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону - Підласа
Київ • УНН
КИЇВ.19 червня. УНН. За останні пів року витрати на оборону із державного бюджету склали 1,4 трлн гривень, що майже вдвічі перевищує обсяг на аналогічний період 2022 року. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласна, пише УНН.
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У прес-службі додають, що до повномасштабного вторгнення найбільше коштів із держбюджету виділялось на соціальні виплати, охорону здоров’я, і підтримку економічної діяльності, зокрема дорожнього господарства, та місцевим бюджетам. Зараз же на оборону та національну безпеку, соціальні виплати та ліквідацію наслідків збройної агресії виділяють 745,4 млрд грн, це 52,9% від загальних витрат.
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"У цьому році більш, як кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону. Це 745,4 млрд грн або 52,9% від загальних видатків", - наголосила Підласа.
"Якщо порівняти з таким же періодом у минулих роках, то обсяг видатків на оборону у поточному році у більш як 3 рази перевищив обсяг таких видатків у 2022 та більш ніж у 16 разів - у довоєнному 2021. Втім, це не завадило зберегти та навіть збільшити проти довоєнного періоду обсяг видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Підласна зазначила, що під час повномасштабної війни суттєво виділяються кошти на забезпечення громадського порядку та охорону державного кордону і протипожежний захист: за п’ять місяців цього року такі видатки зросли в 1,5 та 1,4 рази відповідно проти аналогічного періоду минулого року.
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