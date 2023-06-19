У цьому році більш ніж кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону - Підласа

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12699 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 40225 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37654 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42955 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112008 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179157 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194269 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143629 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137767 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87872 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29158 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33193 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35942 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28730 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22092 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22808 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 40217 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194264 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247158 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18454 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23415 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39522 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35649 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143628 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У цьому році більш ніж кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону - Підласа

Київ • УНН

 • 1002181 перегляди

КИЇВ.19 червня. УНН. За останні пів року витрати на оборону із державного бюджету склали 1,4 трлн гривень, що майже вдвічі перевищує обсяг на аналогічний період 2022 року. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласна, пише УНН.

У цьому році більш ніж кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону - Підласа

Деталі

У прес-службі додають, що до повномасштабного вторгнення найбільше коштів із держбюджету виділялось на соціальні виплати, охорону здоров’я, і підтримку економічної діяльності, зокрема дорожнього господарства, та місцевим бюджетам. Зараз же на оборону та національну безпеку, соціальні виплати та ліквідацію наслідків збройної агресії виділяють 745,4 млрд грн, це 52,9% від загальних витрат.

Цитата

"У цьому році більш, як кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону. Це 745,4 млрд грн або 52,9% від загальних видатків", - наголосила Підласа.

"Якщо порівняти з таким же періодом у минулих роках, то обсяг видатків на оборону у поточному році у більш як 3 рази перевищив обсяг таких видатків у 2022 та більш ніж у 16 разів - у довоєнному 2021. Втім, це не завадило зберегти та навіть збільшити проти довоєнного періоду обсяг видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Підласна зазначила, що під час повномасштабної війни суттєво виділяються кошти на забезпечення громадського порядку та охорону державного кордону і протипожежний захист: за п’ять місяців цього року такі видатки зросли в 1,5 та 1,4 рази відповідно проти аналогічного періоду минулого року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський схвалив зміни до Бюджету-2023 з рекордним ростом видатків: більшість на оборону

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74