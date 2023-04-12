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Зеленський схвалив зміни до Бюджету-2023 з рекордним ростом видатків: більшість на оборону

Зеленський схвалив зміни до Бюджету-2023 з рекордним ростом видатків: більшість на оборону

Київ • УНН

 • 381020 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, більшість з яких ідуть на оборону. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Деталі

"11.04.2023 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Закон, як вказували у бюджетному комітеті, передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони. 518 млрд виділяють на безпеку та оборону і ще 19 млрд на резервний фонд.

Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). 19 млрд грн спрямовується на поповнення резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

Бюджетний комітет додав до проекту закону норму про те, що кошти резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Як зауважили у депутатському корпусі, ніколи ще не змінювали бюджет країни на +537 млрд грн одночасно. 

Доповнення

Верховна Рада ухвалила законопроект про Державний бюджет на 2023 рік 3 листопада 2022 року. Це вже другі зміни до бюджету.

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