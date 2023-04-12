Зеленский одобрил изменения в Бюджет-2023 с рекордным ростом расходов: большинство на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, большинство из которых идут на оборону. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте парламента.
Детали
"11.04.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Закон, как указывали в бюджетном комитете, предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны. 518 млрд выделяют на безопасность и оборону и еще 19 млрд на резервный фонд.
В частности, 518 млрд грн направляется на нужды армии (денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА). 19 млрд грн направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мероприятий.
Бюджетный комитет добавил в проект закона норму о том, что средства резервного фонда должны быть использованы, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).
Как отметили в депутатском корпусе, никогда еще не меняли бюджет страны на +537 млрд грн одновременно.
Дополнение
Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете на 2023 год 3 ноября 2022 года. Это уже вторые изменения в бюджет.